Москва, 20 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Найденный мёртвым на юге Москвы 11-летний мальчик познакомился с предполагаемым убийцей в церкви. Об этом сообщил 20 июля источник в правоохранительных органах.

Прокуратура по г. Москва Мальчики вместе заходят в парк

«Дети познакомились в церкви, конфликтов у них не было», — сказал собеседник РИА Новости.

Он также рассказал, что оба мальчика, по предварительным данным, росли без отцов.

В рамках расследования назначен ряд исследований, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Подозреваемого отправят на принудительное лечение, если выяснится, что он действовал безотчётно в момент убийства.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что 13-летний подросток, предположительно, убил своего 11-летнего знакомого в парковой зоне в районе Каширского шоссе из-за ссоры. Мальчики были давно знакомы и жили в благополучных семьях. В парк они пришли вместе, конфликт произошёл во время прогулки. Тело младшего из детей 19 июля нашли в коллекторе, на нём было множество колото-резаных ран.

Мать мальчика ранее обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что 18 июля он ушёл гулять и не вернулся. По подозрению в убийстве задержали друга погибшего. Камера наблюдения запечатлела его выходящим из парка без приятеля. Подросток сознался в преступлении в беседе со следователями.