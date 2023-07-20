Москва, 20 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. АвтоВАЗ отозвал 79,5 тыс. автомобилей, на которых не установлен блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили 20 июля в Росстандарте.

Алексей Даничев/РИА Новости Lada GRANTA

«Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada GRANTA, Legend, Travel, реализованных в 2022–2023 годах, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — сказано в сообщении агентства.

Блок управления системой оповещения экстренных служб будет установлен на всех отозванных автомобилях. Для владельцев машин эти работы будут бесплатными.

Уполномоченные представители изготовителей должны проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. При этом владельцы могут и сами проверить списки VIN-кодов и обратиться в ближайший дилерский центр.

Ранее в июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил подорожание автомобилей Lada в ближайшие месяцы. По его словам, к этому может привести рост курса доллара и завершение поставок импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.