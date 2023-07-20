Москва, 20 июля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Прокурор потребовал приговорить Алексей Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, сообщила 20 июля его адвокат Ольга Михайлова.

Сергей Карпухин/ТАСС Алексей Навальный

«Суд назначил оглашение приговора Навальному на 4 августа», — сказала она ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о том, что в суд поступило новое дело в отношении Алексея Навального, стало известно в мае. Его обвинили в создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности.

В Следственном комитете заявили, что в 2014 году или ранее Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя и подрыв общественной безопасности и государственной целостности.

В деле есть и другие фигуранты из числа соратников Навального. В настоящее время большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.

Навальный ранее был признан виновным по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Он был приговорен к условному сроку, но из-за нарушений режима в 2021 году его заменили на реальный. В 2022 году суд увеличил наказание Навального до девяти лет тюрьмы, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду.