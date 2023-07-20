Вашингтон, 20 июля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Кевин Митник, один из самых известных хакеров в мире, скончался в США, сообщила 20 июля The New York Times.

Campus Party México Кевин Митник

Смерть наступила 16 июля. Её причиной стали осложнения из-за рака поджелудочной железы.

Митник начал взламывать компьютерные и телефонные сети ещё в конце 1970-х годов. Его неоднократно привлекали к ответственности. Он был первым хакером, которого ФБР включила в список самых разыскиваемых преступников. При этом Митник не использовал полученные сведения для личной выгоды.

В 1992 году власти США выдали ордер на его арест. В течение двух с половиной лет хакер скрывался от полиции. В 1995 году он был арестован и приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы бывший хакер занимался вопросами кибербезопасности.

Как сообщалось ранее, в июле 2023 года в возрасте 75 лет скончался режиссёр и сценарист Роберт Либерман, работавший над эпизодами «Секретных материалов». Причиной смерти стал рак.