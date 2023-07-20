Москва, 20 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации погиб командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса Денис Иванов с позывным Ташкент. Он не дожил всего одного дня до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

20 июля в Тамбовской области прошло прощание с одним из легендарных командиров ДНР. Военному было присвоено звание Героя России посмертно, он не дожил всего одного дня до официального объявления о присвоении знака отличия.

«Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи. Вот он гибнет — и указ переделали с пометкой «посмертно», — сказал Новиков на форуме ветеранов спецоперации «Справедливость. Забота. Уважение».

Боец Ташкент мог стать первым в Донецкой Народной Республике живым героем России. До него это звание присваивалось только посмертно.

В Музее Победы в Москве 20–21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации «Справедливость. Забота. Уважение», организованный фондом «Защитники Отечества». В мероприятии участвуют 150 ветеранов боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, участие в спецоперации на Украине — это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Глава государства выразил уверенность, что имена участников СВО будут присвоены российским городам, улицам, паркам и школам. Президент не раз отмечал, что российские бойцы — настоящие герои и патриоты.