Москва, 20 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Госдума одобрила поправку о запрете личному составу Росгвардии публиковать фото себя и других военнослужащих, которые позволяют установить местонахождение. Голосование прошло на пленарном заседании 20 июля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В документе сказано, что личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, включая фото, видео и другие материалы, о себе, других военнослужащих, гражданском персонале ведомства, в том числе уволенных, а также о членах их семей или родителях, позволяющую установить местонахождение указанных лиц.

Поправка поступила на рассмотрение ко второму чтению законопроекта об особенностях комплектования Росгвардии, который внёс глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн пояснил, что эта поправка направлена на ту часть росгвардейцев, у кого есть специальные звания полиции — ОМОН или СОБР.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на пленарном заседании 19 июля приняла закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую. Поправки внесены в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии». В частности, вместо термина «боевая техника» будет применяться определение «военная техника», подразумевающее различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.