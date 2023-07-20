Новый Оскол, Белгородская область, 20 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Супругов Наталью и Алексея Кулик, погибших в ночь на 17 июля в результате теракта на Крымском мосту, похоронили 20 июля в Белгородской области.

Кадр из видео РЕН ТВ

В храме Пророка Илии в Новом Осколе прошла панихида по погибшим. Похороны состоялись в селе Подольхи.

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Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, Алексей был водителем грузовика. Попрощаться с супругами пришло большое количество людей: родственники, коллеги, местные жители.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост, в результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области. Супруги Кулик с 14-летней дочерью Ангелиной ехали на отдых в Крым. Муж и жена погибли на месте, девочка выжила, но получила травмы. Сначала её доставили в больницу Тамани, затем перевезли в Краснодар, а потом — в Москву. Врачи оценивают её состояние как стабильное средней тяжести. После выздоровления девочку заберёт в свою семью родная сестра её матери.

Автомобильная часть моста получила повреждения при теракте. Двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад предпочёл не заметить теракт на Крымском мосту, который унёс жизни мирных жителей и оставил девочку сиротой. По её словам, подобные трагедии на Западе превращают в целые информационные кампании, но только в том случае, если они укладываются в нужные идеологемы.