Брянск, 20 июля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Фёдор Симоненко, спасший двух девочек при атаке диверсантов ВСУ на Брянскую область в марте 2023 года, обратился со словами поддержки к 14-летней Ангелине, которая получила ранения и потеряла обоих родителей при теракте на Крымском мосту.

Михаил Метцель/ТАСС Фёдор Симоненко

«Ангелина, ты знаешь, ты не одна. Вся страна с тобой. Я тоже был в ситуации, когда мне было непросто. Но мне помогли ребята со всех уголков нашей страны. Если надо, я буду твоим защитником», — сказал Фёдор.

Он также пожелал Ангелине скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Фёдор Симоненко получил ранения при обстреле машины во время атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область, однако сумел выбраться сам и спасти двух подруг. Президент России Владимир Путин наградил его медалью «За отвагу». Также Фёдора поддержали многие общественные деятели и деятели культуры: так, космонавт Андрей Бабкин пригласил его на Байконур, а певец SHAMAN — на свой концерт в Брянске.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820866" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Ангелина, вся страна с тобой»

Спецслужбы ВСУ совершили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Два человека погибли, их 14-летняя дочь получила ранения. Позднее сообщалось, что девочку перевезли на лечение в Москву. Предполагается, что она будет жить вместе с тётей, которая выразила готовность взять её под опеку.