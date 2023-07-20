Париж, 20 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как планировалось ранее, однако один из протестующих истоптал его, передает агентство AFP.

SHAHZAIB AKBER/EPA/TASS

Отмечается, что 37-летний Салван Момика истоптал и пнул Коран, но покинул акцию без поджога книги, как это он сделал на аналогичной акции протеста возле главной мечети Стокгольма менее месяца назад.

Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам (28 июня).

Тогда в Стокгольме иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города. Власти разрешили акцию, хотя городская полиция отказала в её проведении. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.