Москва, 20 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Исландии в Москве Магнус Ханессон официально уведомил МИД РФ о приостановке деятельности своего посольства с 1 августа. Об этом 20 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Софья Сандурская/ТАСС

Отмечается, что в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили приостановку с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве.

«Свои функции Ханессон продолжит исполнять из Рейкьявика», — сказали в МИД.

Ранее на сайте правительства Исландии появилось официальное сообщение о приостановке работы его посольства в Москве с 1 августа. Также будут ограничены операции посольства России в Рейкьявике. Правительство Исландии отметило, что решение не означает разрыва дипломатических связей, и, как только «позволят условия», Исландия возобновит работу своего посольства в Москве.

В МИД РФ заявили, что Россия будет учитывать недружественное решение Исландии о приостановке работы посольства в Москве при выстраивании связей с Рейкьявиком в будущем, на эти действия неизбежно последует реакция.