Москва, 20 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы одобрили переименование школьного предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». Поправки к закону об образовании они приняли в третьем чтении на заседании 20 июля.

Известия/Кристина Кормилицына

«Законом меняется название школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины», — сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА Регнум, из закона «Об образовании» также исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Теперь учащиеся школ, как указано в пояснительной записке к законопроекту, будут заниматься общественно полезным трудом для развития чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме.

Кроме того, Госдума проголосовала за введение серебряных медалей для выпускников школ. Награду будут получать выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично».