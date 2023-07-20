Москва, 20 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову. Об этом 20 июля сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

ИТАР-ТАСС/Владимир Ефимович Ларионов Владимир Иванов

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу — советнику генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева», город Москва», — сказано в документе.

Владимир Иванов — академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, Академии военных наук и Международной академии космонавтики, заслуженный испытатель ракетно-космической техники, доктор военных наук, профессор.

Согласно данным из открытых источников, он командовал полком, дивизией, научно-испытательным полигоном. Создал и возглавил Военно-космические силы России, став их первым командующим.

После завершения службы в Вооружённых силах работал заместителем генерального директора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. На протяжении 20 лет руководил работами по созданию и отработке ракетно-космического комплекса «Рокот», принимал активное участие в работах по созданию космических ракетных комплексов «Протон-М», «Ангара», комплекса разгонного блока «Бриз-М», а также комплексов малых космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.