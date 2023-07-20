Москва, 20 июля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. Указ главы государства опубликован 20 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Артем Геодакян/ТАСС Ирина Винер-Усманова

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», — говорится в указе.

Таким образом, Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды. 30 июля ей исполняется 75 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Винер-Усманова была переизбрана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она возглавляет организацию с 2008 года. В апреле 2023-го Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты по президентской квоте, в этот список вошла и Винер-Усманова.