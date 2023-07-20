Москва, 20 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В отношении Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве создателя вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, возбудили ещё одно уголовное дело. Следствие выяснило, что Змановский мог похитить деньги вирусолога, разблокировав телефон пальцем убитого. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Московские суды общей юрисдикции. Telegram Алексей Змановский в зале суда

18 июля в отношении Змановского возбудили ещё одно уголовное дело. В ходе расследования следователи установили, что после смерти Ботикова обвиняемый похитил деньги с его карты, воспользовавшись телефоном убитого. Чтобы его разблокировать, преступник использовал палец вирусолога. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

«С целью хищения денежных средств с банковского счёта 29-летний мужчина взял принадлежавший погибшему мобильный телефон, разблокировал его посредством прикладывания к экрану пальца руки трупа, после чего через приложение банка перевел на свой счет 85 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 марта в квартире на улице Рогова на северо-западе Москвы был убит 48-летний вирусолог Андрей Ботиков. На следующий день по факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствию удалось установить подозреваемого по записям камер видеонаблюдения.

Уже 3 марта 29-летний Алексей Змановский был задержан. На допросе он сознался в том, что оказывал Ботикову интимные услуги, но в тот вечер между мужчинами возник конфликт, в результате которого вирусолог был задушен ремнём. Змановского в рамках уголовного дела признали обвиняемым. В тот же день Хорошевский районный суд Москвы арестовал мужчину, а в начале июня ему продлили меру пресечения ещё на два месяца. По делу продолжается следствие.

Записи видеокамер зафиксировали, как подозреваемый вместе с девушкой зашёл налегке в подъезд Ботикова, а уходя парочка уносила с собой сумки и пакеты, в которых, предположительно, находились вещи, принадлежавшие вирусологу.

Андрей Ботиков был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые разработали вакцину «Спутник V».