Брюссель, 20 июля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Власти Евросоюза продлевают действие санкций против России ещё на шесть месяцев, до конца января 2024 года, сообщили 20 июля в Совете ЕС.

Владимир Гердо/ТАСС

«Совет принял решение продлить на шесть месяцев — до 31 января 2024 года — ограничительные меры в отношении некоторых секторов экономики РФ», — сказано в заявлении совета.

ЕС начал вводить санкции против России в августе 2014 года. Действие ограничительных мер, значительно расширившихся, продлевается каждые шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции ЕС против Москвы абсолютно бесполезными, напомнив, что Брюсселю не удалось добиться ни ослабления России, ни мира на Украине.

Механизм санкций Евросоюза носит незаконный характер, нарушает резолюции ООН и не имеет никакой правовой основы в международном праве, отмечал в свою очередь в июле 2023 года депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.