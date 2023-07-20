Казань, 20 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Обвиняемый в подготовке поджога военной техники в Казани арестован. Такое решение принял 20 июля Советский районный суд города.

Известия/Андрей Эрштрем

Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации. Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на два месяца, до 18 сентября 2023 года.

По информации ТАСС, задержанный рассказал, что ему предложили около 25 тыс. рублей за подготовку преступления, на что он согласился из-за сложной жизненной ситуации. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля сотрудники ФСБ задержали в Казани мужчину, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Рядом с местом планируемой диверсии он сделал схрон из 17 бутылок с керосином, но не успел осуществить свои планы. Задержанный оказался сторонником террористической организации «Легион Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).