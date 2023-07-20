Вашингтон, 20 июля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах полицейские арестовали 18-летнюю Жасмин Паэс, которая пыталась заказать убийство своего трёхлетнего ребёнка, передаёт телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

CBS Арестованная Жасмин Паэс

Отмечается, что жительница Майами на одном из сайтов пыталась нанять киллера для убийства сына. Женщина предоставила фотографию и адрес ребёнка и попросила завершить работу к четвергу.

Однако сайт оказался подставным и был создан специально для выявления людей, которые пытаются заказать убийство. В результате полицейские отследили IP-адрес компьютера, с которого был отправлен запрос.

Правоохранители выдали себя за киллеров и связались с женщиной, она согласилась заплатить за работу $3 тыс.

В итоге полицейские прибыли к ней в дом и задержали, ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству. Паэс была помещена под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае 64-летний мужчина подозревается в подготовке убийства собственного сына из-за квартиры.

По версии следствия, подозреваемый решил организовать убийство своего 39-летнего сына, чтобы затем унаследовать его квартиру в Краснодаре и другое имущество.