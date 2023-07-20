Москва, 20 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Озвученные президентом России Владимиром Путиным на совещании с членами правительства тезисы и решения по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в стране дают основания полагать, что эти технологии получат приоритетную поддержку. Об этом 20 июля заявил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Я считаю, что это прекрасные новости, причём не только для тех, кто непосредственно связан с разработкой технологий искусственного интеллекта в России, но и вообще для всех россиян. Потому что чем больше в России будет появляться новых современных технологий, тем выше будет наше качество жизни», — заявил Казанцев.

По его словам, те тезисы и решения, о которых сказал президент, дают основания полагать, что технологии ИИ будут развиваться ускоренными темпами.

В качестве примера эксперт привёл портал «Государственных услуг», в котором уже используются технологии на базе ИИ, что позволяет пользователям быстро получать ответы на вопросы и подавать заявки на получение необходимых госуслуг.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что по степени важности для страны это не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проекты СССР.

Также 19 июля Путин провёл совещание с членами правительства, на котором в частности рассматривалось развитие ИИ в России. Основной темой стало внедрение ИИ в различные отрасли экономики. Президент заявил, что требования по использованию ИИ должны быть обязательны для компаний, которые хотят получить субсидии из федерального бюджета. Глава государства также поддержал идею сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов.

Кроме того, Путин заявил, что в России уже запущены экспериментальные правовые режимы в цифровой сфере, но их механизмы требует совершенствования. Он подчеркнул, что базы данных, содержащие сведения о гражданах РФ, должны быть обезличены и надёжно защищены.