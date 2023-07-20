Киев, 20 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Власти Украины будут рассматривать все суда, идущие в направлении российских портов на Чёрном море, в качестве перевозящих военные грузы. Сообщение об этом опубликовано 20 июля в Telegram-канале украинского министерства обороны.

Константин Сазончик/ТАСС

Это решение, уточнили в Киеве, вступает в силу с началом суток 21 июля.

Перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками будут считаться все суда, следующие «в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации», а также морских портов в новых регионах РФ.

Кроме того, в Киеве объявили, что судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля запрещено как опасное. Мореплаватели уведомлены об этом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минобороны России объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с началом суток 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что заявление Минобороны связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту.