Москва, 20 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Россия в ответ на политику Лондона вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории РФ, сообщила 20 июля пресс-служба российского МИД на своём сайте.

РИА Новости/Илья Питалев

«Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что персонал посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге должны уведомлять о своих поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения как минимум за пять рабочих дней.

Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки.

Эти ограничения, добавили в МИД, не касаются британского посла, советника посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула.

Также российский МИД подчеркнул, что любые усилия британской стороны, нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, попытки осложнить работу загранучреждений России неизбежно получат решительный ответ.

Кроме того, временному поверенному было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля временный поверенный в делах Великобритании в России был вызван в российский МИД.

Последний раз британский посол Дебора Броннет была вызвана в МИД России в апреле. Детали её визита в российское дипведомство не сообщались. Она покинула здание МИД, оставив журналистов без комментариев.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова позднее уточнила, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД из-за грубого вмешательства в дела страны и деятельности, не соответствующей статусу дипломата.