Москва, 20 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. На Рублёво-Успенском шоссе в Москве мотоциклист столкнулся с автобусом, выехав на полосу встречного движения, сообщили 20 июля в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, авария произошла 19 июля в 21:00 в районе 17-го км Рублёво-Успенского шоссе. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.

«Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен в ГКБ, где впоследствии скончался», — сказал собеседник агентства.

Погибшим оказался начальник службы внутреннего контроля филиала «Общий центр обслуживания» «Ростелекома» Антон Калинин. Это подтвердила пресс-служба компании.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в результате столкновения четырёх транспортных средств в Пермском крае погибли пять человек, включая двух детей. Авария произошла на 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые, где столкнулись грузовой автомобиль, две легковушки и мотоцикл.

10 июля в городе Темрюке в Краснодарском крае шестилетняя девочка погибла после того, как её сбил 36-летний мотоциклист на пешеходном переходе.