Москва, 20 июля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Россия ответит зеркально на все демарши финской дипломатии, в том числе и на решение отнять коттедж в Турку (остров Какскерта), которым пользовались сотрудники генконсульства РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Roni Rekomaa/IMAGO/globallookpress

По его словам, случившееся, равно как и высылка сотрудников российского посольства, строительство забора между Финляндией и Россией, запрет туристического въезда россиян на территорию по Шенгенской визе, — звенья одной цепи.

«Вступление же Финляндии в НАТО только усугубило ситуацию и заставило эту страну действовать в логике альянса, — констатировал Белик. — С нейтральным статусом и независимыми решениями Хельсинки пришлось покончить, их добрососедство сменилось на вынужденное выполнение указаний натовского руководства».

По его словам, Москва предполагала дальнейшее ухудшение российско-финских отношений после присоединения Финляндии к альянсу, поэтому и ответы на действия Хельсинки в той же дипломатической борьбе, которую развернула Финляндия, будут зеркальными и закономерными.

Белик подчеркнул, что в силу ряда причин сотрудничество с Россией было выгодно её северо-западному соседу, но Финляндия сделала свой выбор, и пока она будет исполнять указания НАТО, положительных изменений в отношениях Москвы и Хельсинки ждать не стоит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр города Турку Минна Арве заявила о решении запретить генконсульству России пользоваться коттеджем на острове Какскерта. Комментируя этот выпад, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что случившееся могло быть пролоббировано за «хорошие взятки» теми, кто выполняет поручения властей США. Парламентарий считает, что такова стратегия Белого дома.

До этого власти Финляндия заявляли о готовности выдворить девять сотрудников российского посольства, которые якобы вели разведывательную работу. В свою очередь Россия объявила, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

Москва не раз отмечала недружественный курс Финляндии в отношении России. С 10 июля Финляндия решила ужесточить требования для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Отныне предпринимателям будет разрешено въезжать только в Финляндию, а транзит в другие страны будет невозможен. В свою очередь владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия.