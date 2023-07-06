Москва, 20 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Решение финских властей отобрать коттедж у российского генконсульства на острове Какскерта, скорее всего, было кем-то пролоббировано — возможно, Соединёнными Штатами Америки, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости/Илья Питалев

«Это не отражает ни интересы финского народа, ни его руководства, — сказал Чепа. — Не отвечает это и экономическим интересам — разрушать давние отношения между Финляндией и Россией. Но кто-то из финского руководства лоббирует такие шаги. Очевидно, кто-то получил хорошие взятки и поэтому лоббирует интересы американцев».

По его словам, такова стратегия Вашингтона — покупать политиков и заставлять их работать на себя. Поэтому, как считает парламентарий, российский ответ должен быть в два раза сильнее.

«Нельзя быть беззубыми. МИД должен отвечать жёстко», — сказал Чепа.

По мнению парламентария, отношения Москвы и Хельсинки продолжат ухудшаться, так как НАТО будет давить на Финляндию, а значит, предпосылок к тому, чтобы ситуация улучшилась, нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр финского города Турку Минна Арве решила «немедленно» запретить генконсульству России использовать коттедж на острове Какскерта. Кроме того, она пообещала, что письмо о расторжении договора дипломатам будет направлено незамедлительно.

До этого Финляндия с 10 июля ужесточила въезд в страну российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Последние должны будут обосновать причину своего присутствия. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что это должно стать уроком для всех, кто сохранил иллюзии относительно владения собственностью на Западе.

Отношения двух государств стали стремительно портиться после того, как Финляндии отказалась от нейтралитета и взяла курс на вступление в НАТО. В МИД РФ заявили по этому поводу, что после вхождения Финляндии в Североатлантический альянс длина общей границы России со странами этого военного блока выросла более чем в два раза, что означает кардинальное изменение обстановки в Северо-Европейском регионе.

В самой Финляндии градус антироссийских настроений вырос настолько, что некоторые местные эксперты стали говорить о том, что даже недвижимость, которая принадлежит в Финляндии россиянам, способна стать национальной угрозой для этой страны, так как может быть использована в военных целях.

В свою очередь, Россия объявила, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять дипломатов этого государства.