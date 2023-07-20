Пятигорск, Ставропольский край, 20 июля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Пятигорске 20 июля в Центре знаний «Машук» состоялось открытие первого из двух семинаров для участников очных этапов кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», в котором принимают участие более 200 финалистов и полуфиналистов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Здание федерального образовательного центра знаний «Машук»

Организаторами семинаров выступают Центр знаний «Машук» и российское общество «Знание». В рамках двухдневной программы участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с опытными управленцами и командообразование. Тема первого семинара — «Управление командой».

По словам исполнительного директора кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», директора Центра знаний «Машук» Антона Серикова, на каждый семинар запланирована насыщенная программа, сопоставимая с полуфиналами конкурсов, но с акцентом на обучение, обмен опытом и прокачку управленческих навыков.

В рамках первого семинара своим опытом и экспертизой по развитию команды с конкурсантами поделятся преподаватель бизнес-школы «Сколково», капитан сборной России по футболу в 2004–2005 годах Алексей Смертин, знаток и магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв, эксперт Департамента науки и образования Министерства культуры Дмитрий Карпов и другие эксперты.

Финалист конкурса из ДНР Михаил Педченко рассказал, что в первую очередь от этого события ожидает новых интересных встреч — как с участниками, так и с лекторами. Финалистка из Запорожской области Анастасия Чередник отметила, что хотела бы вынести из этого мероприятия новые практические знания и умения.

Как передавало ИА Регнум, кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» стартовали 21 сентября 2022 года по инициативе президента России Владимира Путина. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.

Кроме того, победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.

В ДНР 3 июля шесть участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» уже получили новые должности.