Симферополь, 20 июля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В центральной части Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил 20 июля глава республики Сергей Аксёнов. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксёнов своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, 20 июня еще один украинский беспилотник нанёс удар по посёлку Раздольное. Погибла 14-летняя девочка, в момент взрыва разговаривавшая по телефону с матерью.

ВСУ пытались провести массовую атаку на Крым с использованием беспилотников в ночь на 18 июля, сообщал Аксёнов. Девять дронов были сбиты силами ПВО, ещё 19 — подавлены средствами РЭБ.

Предыдущая масштабная атака с использованием БПЛА на Крым была организована ВСУ в ночь на 16 июля. Тогда средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии, а ещё пять БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.