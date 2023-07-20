Вашингтон, 20 июля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. ВСУ сталкиваются с нехваткой запчастей для ремонта боевых машин пехоты Bradley и другой западной техники, сообщает 20 июля газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам украинских военных, нехватка запчастей не позволяет быстро ремонтировать повреждённые машины и отправлять их обратно в зону боевых действий.

Также сообщается, что ВСУ используют некоторые американские Bradley в качестве «доноров», после чего отправляя БМП на ремонт в Польшу.

«До появления доноров мы могли осуществлять только минимальный ремонт и ждать дальнейших повреждений», — рассказал изданию один из военных ВСУ.

Отмечается, что проблемы наблюдаются и с другой западной техникой, в том числе американской самоходной артиллерийской установкой (САУ) М109 Paladin, заключила газета.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие украинской армии отказываются использовать в ходе боёв западные танки. Глава государства подчеркнул, что такие бронемашины ВСУ уничтожаются российскими войсками в первую очередь.

Ранее Росгвардия опубликовала видео уничтожения американской боевой машины пехоты Bradley с помощью дрона-камикадзе. Теперь она не подлежит восстановлению.