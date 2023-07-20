Лондон, 20 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Санкции Великобритании сняты в отношении покинувшего Россию бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорится в документе британского минфина, распространённом 20 июля.

Владимир Астапкович/РИА Новости Олег Тиньков

Запись «Олег Юрьевич Тиньков, ID 15 041» исключена из консолидированного списка. На него больше не действуют ограничения, связанные с арестом активов и запретом на оказание трастовых услуг, отмечено в примечании к санкционному перечню.

Почему британское правительство решило вывести Тинькова из-под санкций, не указано.

Как сообщало ИА Регнум, в конце зимы основатель «Тинькофф банка» обратился в МИД Великобритании с просьбой об отмене санкций. Под ограничения со стороны Лондона он попал весной 2022 года наряду с главой Сбербанка Германом Грефом и рядом других российских предпринимателей и компаний.

В начале 2023 года Тиньков занял третье место в рейтинге самых обедневших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние сократилось с $5,9 млрд до $0,87 млрд.

Ранее в июле британские власти исключили из санкционного списка бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса. Он ушёл со своей должности в банке, из-за которой и попал в чёрный список, 22 февраля 2022 года.