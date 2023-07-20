Москва, 20 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Поддержка Австрией мирной инициативы по разрешению конфликта на Украине говорит об общей усталости от постоянной помощи Киеву и истощённости Запада, а также о появлении миротворческой тенденции в Европе. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал мирную инициативу по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Нехаммер подчеркнул, что с его точки зрения как канцлера нейтральной страны, важно поддерживать исходящие от Бразилии инициативы, которые способствуют прекращению боевых действий.

По мнению политолога Оленченко, позиция Австрии свидетельствует о том, что весь Запад постепенно устаёт от поддержки Украины, а также о том, что миротворческая тенденция постепенно растёт.

«Мир уже не просто устал от Украины, а набил оскомину. И ресурс как военный, так и экономический у западных стран близок к истощению. Однако похоже, что австрийцы не очень уверено себя чувствуют, поэтому ссылаются на бразильцев. Тем не менее отрадно, что в Европе постепенно меняются настроения, проявляется тенденция разрешения конфликта», — рассказал Оленченко.

Также эксперт отметил, что в мире в целом растёт число стран и политиков, которые заинтересованы в прекращении украинского конфликта, поэтому они внимательно отслеживают миротворческие стратегии друг друга.

«Австрия долгое время была придавлена действиями и условиями Еврокомиссии, политический вектор которой диктует Боррель (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. — Прим. ред.) и Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. ред.). И позиции в австрийском руководстве не такие свободные и цельные, как у той же Венгрии, критикующей поставки оружия на Украину. Политика Австрии пока строится на солидарности с другими странами, хотя вектор уже безусловно позитивный», — пояснил Оленченко.

По мнению политолога, позиция Австрии способствует продолжению миротворческих направлений в Европе, начало которым положил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что нейтральная позиция и особое мнение внутри европейских стран у Австрии было всегда.

«Австрия занимает прагматичную позицию, нежели государства, которые накачивают Киев оружием. Сам факт подобного выступления Австрии дорогого стоит, так как сейчас во главе государства стоит несимпатизирующее России правительство. И если уже оно выступает за прекращение огня, то это первая ласточка отрезвления Европы и осмысления её дальнейшей эскалации конфликта на Украине», — поделился Фельдман.

Политолог согласился, что сейчас практически все ключевые незападные мировые игроки высказываются в пользу прекращения конфликта, чтобы закончить его горячую фазу и перейти к переговорам. Неудивительно что, когда и Китай, и Индия, и Бразилия озвучили такую позицию, к ним присоединилась Австрия. Однако Фельдман уверен, что Вашингтон и Брюссель не поддержат такую позицию Вены. Тем не менее, по мнению политолога, рано или поздно страны Европы начнут менять позицию по конфликту, но это довольно долгосрочная перспектива. Сейчас Запад делает ставку на украинское контрнаступление.

«Для Запада это эксперимент с украинской нацией, в рамках которого оценивается его (западная. — Прим. ред.) боеспособность, а также целесообразность дальнейших поступлений вооружения. И ключевые события на дипломатическом треке будут развиваться после окончания контрнаступления. Если ВСУ не добьются видимых результатов, то велика вероятность перехода к переговорам», — добавил Фельдман.

Также, по мнению эксперта, сейчас помимо Венгрии, Сербии и Австрии в Европе больше никто не обладает достаточным суверенитетом от Брюсселя, чтобы озвучивать иную коллективному Западу точку зрения. Однако, как отметил Фельдман, на этом треке потенциал есть у Италии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка канцлером Австрии является позитивным сигналом. Также Захарова добавила, что все надеющиеся посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки не смогли и не смогут этого сделать, так как у России и латиноамериканских стран «добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права».

Ранее президент Бразилии Луис да Силва во время саммита ЕС — СЕЛАК в Брюсселе заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине. Необходимо создать группу стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент, добавил он.