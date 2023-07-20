Москва, 20 июля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. За последние 10 лет число убийств и покушений на убийства в России сократилось более чем на треть (на 38,3%), а раскрываемость по таким делам составляет 99%, что является историческим максимумом, заявила 20 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты», — сказала Волк журналистам.

Она также отметила, что общая ситуация с безопасностью и защищённостью граждан в последние 10 лет улучшается. Общее число регистрируемых преступлений за этот период снизилось на 10,9%, а посягательств против личности стало меньше на треть.

Количество разбоев за этот период сократилось вчетверо, грабежей — втрое, число краж — на четверть, угонов автомобилей стало меньше почти втрое, рассказала Волк. Она также отметила двукратное снижение уровня подростковой преступности в стране.

Оперативная обстановка в России уверенно контролируется правоохранительными органами, несмотря на «существенный недокомплект» личного состава, заключила представитель МВД.

Ранее в МВД сообщили, что по итогам 2022 года ущерб от совершённых преступлений составил 748,3 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом показатель снизился более чем на 10%.

Также представители ведомства отмечали, что в 2022 году число регистрируемых правонарушений снизилось на 1,9%. По итогам года правоохранители раскрыли более миллиона совершённых преступлений.