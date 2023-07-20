Москва, 20 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили узел связи 110-й мехбригады и пункт управления 63-й мехбригады ВСУ, сообщил 20 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районах населённых пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Он также заявил, что за минувшие сутки российские военные отразили 16 атак противника на донецком направлении.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) информировало, что украинские боевики за сутки 49 раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 271 снаряд калибра 152 и 155 мм.

Кроме того, в результате ведения огня со стороны ВСУ в Кировском районе Макеевки был ранен ребёнок 2022 года рождения. Повреждены 14 жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, а также один объект гражданской инфраструктуры.