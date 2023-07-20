Москва, 20 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на купянском участке фронта до 110 бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 июля на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что российские подразделения уничтожили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Молчаново и Кисловка Харьковской области, а также у Стельмаховки в ЛНР.

У населённого пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

«Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Мста-Б и Д-20», — сказал Конашенков.

Днём ранее в Минобороны проинформировали о продвижении на купянском направлении более чем на километр в глубину. По фронту продвижение составило до двух километров. За сутки российские войска уничтожили до 70 военнослужащих противника, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные используют позиции и рубежи, отбитые у ВСУ на купянском направлении, для создания плацдарма перед дальнейшим продвижением, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Он отметил, что подразделения ВС РФ в Харьковской области практически уничтожили многие из позиций противника артиллерией и авиацией. Они закрепляются на отвоёванных рубежах, возводят укрепления и параллельно уничтожают скопления сил ВСУ.