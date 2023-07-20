Москва, 20 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В квартире на западе Москвы скончался доктор химических наук Юрий Харитонов. Ему было 89 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сеченовский Университет Юрий Харитонов

Профессор Юрий Харитонов ушёл из жизни в своей квартире на улице Новоорловской в районе Ново-Переделкино вечером 17 июля. Рядом с мужчиной в последние минуты жизни находилась его 80-летняя супруга.

«В квартире было обнаружено тело 89-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Харитонов Юрий Яковлевич родился 27 марта 1934 года. Всю свою жизнь он посвятил изучению химии и прошёл путь от младшего научного сотрудника до заведующего кафедрой аналитической химии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Харитонов опубликовал более 800 научных работ. Он изучал способы анализа лекарственных препаратов, магнитные лечебные свойства, характеристики различных металлов и многое другое. Юрий Яковлевич создал собственную научную школу и подготовил 8 докторов и 60 кандидатов химических наук. Он входил в состав Европейской биоэлектромагнитной ассоциации, был членом Академии творчества, возглавлял постоянное бюро конференций по колебательной спектроскопии неорганических и координационных соединений, выступал экспертом химической комиссии Фармакопейного комитета России. Более 10 лет Харитонов работал ответственным секретарём журнала «Координационная химия», входил в состав редколлегии журнала «Известия вузов», а также в состав диссертационного совета Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.