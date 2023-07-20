Москва, 20 июля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Первый форум ветеранов СВО, собравший 150 участников военной спецоперации из разных регионов России, открылся в музее Победы в Москве. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, зачитанном на форуме, отметил важность включения в активную общественную деятельность бойцов и командиров, которые мужественно защищали родину и с честью выдержали фронтовые испытания. Он выразил уверенность, что встреча пройдёт в созидательном ключе, а её решения воплотятся в реальные дела и начинания.

Начальник управления президента по общественным проектам, член наблюдательного совета фонда Сергей Новиков подчеркнул, что ветераны СВО — лучший пример патриотизма, служения отечеству и ответственности за его судьбу.

«Форум — важный шаг к победе в битве за умы молодого поколения, а это и есть битва за наше будущее», — сказал Новиков.

Председатель фонда Анна Цивилёва рассказала об основных результатах работы за два месяца, прошедшие с момента открытия региональных филиалов. С 1 июня в фонд поступило более 90 тыс. обращений. Они связаны с получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, мер социальной поддержки, разных видов помощи, а также обучением и трудоустройством. В более чем в 65 тыс. случаев помощь уже оказана.

Цивилёва отметила, что участие самих защитников отечества в работе фонда, их взаимная поддержка очень важны.

Участники форума обсудили вопросы взаимодействия фонда с органами власти в части вовлечения ветеранов СВО в систему патриотического воспитания, переобучения и трудоустройства. Далее были представлены региональные практики работы с ветеранами спецоперации.

Форум продлится два дня.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» работают во всех регионах России. Обращения в фонд в основном касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве. Государственный фонд по поддержке участников СВО создан по указу президента России.