Киев, 20 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» с помощью ПВО, сообщает «Страна. ua» со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Крылатая ракета «Оникс»

По его словам, украинским средствам ПВО трудно обнаружить и сбить ракеты «Оникс», поскольку они летят на большой скорости и на малой высоте.

«Ракеты «Оникс» предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 километров в час, то есть скорость велика», — сказал он.

Кроме того, добавил Игнат, на марше ракета может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель «может лететь фактически 10–15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Игнат заявил, что ВСУ не способны сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс», узкопрофильные авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты «воздух — земля» меньшей дальности.

Системы ПВО Украины лишь засекают ракеты, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися на вооружении комплексами — Бук-М1 и С-300, уточнил спикер.