Москва, 20 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Совместный координационный центр в Стамбуле, участники которого занимались вопросами зерновой сделки, прекратил свою деятельность, подтвердила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Он завершил работу. Детали того, как он её завершал, у меня есть, но ничего такого, чем я могу с вами поделиться, у меня нет. Действительно, он завершил работу, к очевидному крайнему неудовольствию определённых участников», — сказала Захарова на брифинге МИД.

Ранее 20 июля турецкие СМИ сообщили, что российская делегация, а также весь российский персонал покинули территорию координационного центра.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, заявляли в свою очередь в МИД РФ.

19 июля Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как обещания, которые были даны ещё в июле 2022 года, будут выполнены.

17 июля одновременно с прекращением зерновой сделки были отозваны и гарантии безопасности судоходства в соответствующем коридоре в Чёрном море. 19 июля в Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.