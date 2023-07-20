Москва, 20 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Десять столичных компаний при поддержке центра «Моспром» провели переговоры с крупнейшими байерами из стран СНГ. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Международные бизнес-миссии становятся все более востребованными у столичных промышленников. С начала года участие в байерской программе центра «Моспром» уже приняли 46 предприятий», — отметил Овчинский. Он добавил, что город продолжает поддерживать столичные компании в развитии международных поставок. «В период с 19 по 30 июня московские промышленники встретились с 55 крупнейшими байерами из стран СНГ. Они провели более 120 онлайн-переговоров, в ходе которых иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом столичной продукции», — заявил Овчинский.

В переговорах приняли участие производители средств для ухода за кожей и гигиены полости рта, лекарственных препаратов, медицинских изделий и ночных контактных линз.

Также в бизнес-миссии приняла участие компания «ЭкоТехПром», которая работает в сфере переработки отходов, в том числе холодильного оборудования, с RDF-топливом и фреоном.

Другая столичная компания — «РЭД» — представила производителю медицинского оборудования из Узбекистана экспресс-тесты для определения широкого круга антигенов различной природы.

Московская фармацевтическая компания «Изварино Фарма» в рамках бизнес-миссии провела переговоры с байерами из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана, которые проявили заинтересованность в закупке столичных препаратов.

Экспортоориентированные компании могут получить поддержку на платформе «Мой экспорт». Там для них доступны консультации, аналитика, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и многое другое. Платформа запущена в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр «Моспром», чьи эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские производители переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.