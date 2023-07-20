Брюссель, 20 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В настоящее время на Украине заблокировано 32 млн тонн зерна в результате прекращения действия зерновой сделки. Об этом 20 июля заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

IMAGO/photothek/ТАСС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия», — сказала Бербок, добавив, что в последние дни сложилась ситуация, когда 32 млн тонн зерна застряли на Украине.

Также она заявила об активизации работы с международными партнёрами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины. По её словам, сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в украинском зерне.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но западные страны не собирались выполнять договорённости, это откровенная наглость и бесцеремонность. Запад сделал всё, чтобы пустить зерновую сделку под откос, а России только чинит препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам, добавил президент.

По словам главы государства, Москва тем не менее рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут реализованы все без исключения принципы её участия в ней.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.