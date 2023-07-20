Москва, 20 июля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Морские беспилотники со взрывчаткой, которые были использованы для террористической атаки на Крымский мост, действительно могли быть запущены с гражданских судов, которые шли в Чёрном море под нейтральными флагами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя результаты работы хакерской группы RaHDit, которая опубликовала маршруты танкеров, с которых, скорее всего, были запущены те дроны.

«Это наиболее вероятно, — согласился Онуфриенко. — Однако я бы не стал выделять танкер, сухогруз, лихтер (разновидность баржи — прим. ИА Регнум) или любое другое судно, которое проходит близи Крымского моста. Запускать дроны с кораблей удобнее, чем отправлять их, скажем, из Одессы. Тем более что известные мне беспилотные катера необходимой дальности не имеют».

Плюс, как пояснил эксперт, вероятность неудачи на таких расстояниях слишком велика — поломались, сбились с курса, были обнаружены. Риск очень велик.

«И другая ситуация, если, например, в Грузию идёт зафрахтованное судно. Оно сбросило по пути несколько таких дронов и пошло дальше. Доказать ничего невозможно. Ты можешь взять любой маршрут, идущий в Грузию, и сказать, что сброшено было вот отсюда», — сказал Онуфриенко.

По его словам, единственная возможность что-то доказать — это захватить такой корабль в нейтральных водах, допросить экипаж, доставить в российские порты и так далее. Иными словами, в этой ситуации должна хорошо сработать разведка. Но, как полагает Онуфриенко, реализовать это очень тяжело и практически нереально.

Однако есть достаточно эффективная система защиты от таких дронов. И в первую очередь это прикрытие моста многоярусными боновыми (плавающими) заграждениями.

«Это надёжный способ защиты от любых водоплавающих средств. Потому что, если там стоит два-три ряда сетей, то даже если дрон проскочит через первый ряд, он будет обнаружен (машинка ведь весит не одну сотни килограммов). Такой аппарат шумит, гремит и упирает в следующий ряд заграждений и уничтожается», — пояснил Онуфриенко.

Такие заграждения, как полагает эксперт, можно установить возле моста там, где нет никаких судоходных маршрутов.

«Ведь там, где дроны атаковали мост, не проходят суда. Речь шла об участке автомобильного полотна, который расположен низко над водной поверхностью и поэтому пострадал. Находящийся выше железнодорожный пролёт не задело», — напомнил Онуфриенко.

Второе наиболее эффективное средство — это крупнокалиберные пулемёты. Потому что речь идёт не о бронированных целях, и они легко повреждаются. Как подчеркнул эксперт, дальность такого оружия позволяет действовать на расстоянии нескольких километров. Тем более что дрон — хорошо видимая во всех режимах цель. А пулемётов много, и они дёшевы.

«Есть много мест для размещения огневых точек. Во-первых, остров Тузла, который тянется долго и далеко. Во-вторых, был технический мост, который сейчас частично разобран, но его можно и восстановить. Также установка огневых точек возможна и на самом Крымском мосту, где много технических помещений ниже уровня дорожного полотна. А дальность поражения пулемётов не требует устанавливать их каждые 10 метров. Иными словами, надо увеличивать плотность огневого перекрытия моста», — считает Онуфриенко.

Причём, по его мнению, не следует ограничиваться только внешней, Черноморской, частью. Прикрыть мост нужно и с Азовской стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа хакеров RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны, ударившие по Крымскому мосту. В этой операции СБУ могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Одно из этих судов за несколько дней до теракта дрейфовало в 100 км от Новороссийска. Второе — южнее.

До этого Национальный антитеррористический комитет проинформировал, что в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Погибло два человек, а 14-летняя девочка получила ранения.