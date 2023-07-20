Москва, 20 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Госслужащие будут только приветствовать приход в органы власти мужиков-ветеранов специальной военной операции (СВО), заявил 20 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

«И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не побоятся ли чиновники прихода к ним на службу мужиков из числа ветеранов СВО.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля президент России Владимир Путин на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей» пообщался с добровольцем СВО Ильёй Штокманом, который ранее был победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

Он выразил добрые пожелания Штокману и пожелал успехов его сослуживцам. Президент выразил уверенность, что именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России. Также российский лидер подчеркнул, что у участников СВО должны быть перспективы карьерного роста не только в армии, но и на гражданке.