Москва, 20 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал все объяснения по поводу зерновой сделки, больше добавить нечего. Об этом 20 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ТАСС/EPA/VASSIL DONEV

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений. По её словам, только в таком случае Москва вернётся к обсуждению зерновой сделки.

«Это в МИД надо обращаться. Всё, что было по сделке, мы уже сказали. Нам добавить нечего, объяснение дал президент Путин», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но западные страны не собирались выполнять договорённости, это откровенная наглость и бесцеремонность. Запад сделал всё, чтобы пустить зерновую сделку под откос, а России только чинит препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам, добавил президент.

По словам главы государства, Москва тем не менее рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут реализованы все без исключения принципы её участия в ней.