Москва, 20 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Заявление Минобороны России по танкерам и небезопасным зонам в Чёрном море связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту, заявил 20 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Это заявление связано с прекращением действия сделки», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать заявление о перевозках по Чёрному морю ответом на теракт на Крымском мосту.

Ранее Минобороны объявило, что с начала суток 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. Страны, под флагами которых идут суда, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.

Кроме того, как сообщало ИА Регнум, некоторые районы в акватории Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Мореплавателям направлены предупреждения об этом.

17 июля российский МИД сообщил о решении России не продлевать «черноморскую инициативу» в связи с тем, что часть соглашений о разблокировании экспорта из страны продовольствия и удобрений, а также подключении Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена. Москва может вернуться в зерновую сделку только при выполнении этих соглашений.