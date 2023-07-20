Москва, 20 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение российского гражданства, если они поступят, заявил 20 июля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/Сергей Коньков

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель Нэан, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, ещё, собственно, с самого начала войны в 2014 году, рассказывали правду о том, что там происходит», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» французский военный корреспондент Кристель Нэан заявила, что множество западных журналистов, которые освещают события в Донбассе, хотели бы получить гражданство РФ.

Президент России Владимир Путин ответил ей, что готов помочь в этом вопросе. Он считает, что иностранные репортёры выполняют очень важную задачу не только в интересах Донбасса, но и в интересах своих стран, потому что пытаются показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу.

Глава государства подчеркнул, что власти западных стран боятся правды, этим и объясняются вводимые ими запреты на вещание телеканала RT. У России много друзей в западных странах, отметил он, но власти этих стран навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно.