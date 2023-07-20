Москва, 20 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Кремле обратили внимание на решение Польши о переброске военнослужащих к границе с Белоруссией, власти России обеспокоены агрессивностью Варшавы и её враждебным отношением как к Москве, так и к Минску, заявил журналистам 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации — конечно, это повод для повышенного внимания», — сказал Песков.

19 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава перебрасывает к белорусской границе две бригады вооружённых сил. Он объяснил это пребыванием на территории Белоруссии бойцов российской ЧВК.

Ранее в июле 2023 года власти Польши заявили о переброске в район белорусской границы 500 полицейских, а затем — тысячи военнослужащих. Решение объяснялось представителями Варшавы «напряжённой ситуацией».