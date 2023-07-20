Москва, 20 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей» — основной источник формирования кадрового резерва в госуправлении, заявил 20 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Новость дополняется

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля президент Владимир Путин провёл заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

По словам члена Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислава Корякина, за пять лет АНО стало настоящей платформой, работающей с человеческим капиталом. Через проекты АНО прошли около 20 млн человек из 150 стран, другие государства просили поделиться опытом создания такой системы. За последние три года в России зафиксирован устойчивый тренд на рост уверенности в возможностях самореализации молодёжи. Можно говорить об «идеологической прокачке» людей, обозначающий свой интерес к развитию страны и общечеловеческих ценностей, а не «квасного патриотизма».