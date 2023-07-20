Москва, 20 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. YouTube заблокировал канал Захара Прилепина, у которого было 300 тысяч подписчиков, сообщил писатель в своём Telegram-канале 20 июля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Захар Прилепин

«Западный мир поместил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию. И теперь они живут идиотами», — отметил Прилепин.

По оценке писателя, одной из основных причин блокировки его канала стало желание скрыть все иные точки зрения не только на самом Западе, но и на территории, контролируемой Киевом.

«Прощай, ютуб. Принимаю ваше скотство как награду», — добавил Прилепин.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года YouTube заблокировал канал агентства Ura.ru и удалил канал радио «Комсомольская правда». Представители «КП» отметили, что у канала было более полумиллиона подписчиков и что YouTube удалил его без каких-либо предварительных предупреждений о «нарушениях».

Заблокировать видеохостинг на данный момент не представляется возможным, несмотря на то, что платформа является «враждебной», отмечал в июне 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин. Альтернативы ему пока нет, Google годами встраивался в цифровую инфраструктуру России, пояснил депутат.