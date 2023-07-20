Сочи, Краснодарский край, 20 июля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Сочи загорелась трансформаторная подстанция у трассы между Адлером и Красной Поляной. Об этом 20 июля сообщает региональное управление МЧС.

Артур Лебедев/РИА Новости

Отмечается, что горит электроподстанция «Ахштырь» у села Казачий Брод. Сейчас движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны ограничено. На движение электричек пожар не повлиял.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. сотрудники МЧС приступили к тушению. Причины пожара выясняются.

Как ранее сообщало ИА Регнум, движение в тоннеле на дороге А-148 «Дублёр Курортного проспекта» между Адлером и Сочи перекрыли из-за задымившегося автомобиля. В машине произошло возгорание из-за замыкания проводки. В ходе инцидента никто не пострадал, системы в тоннеле сработали штатно: сигнал поступил дежурным службам, вентиляция и предупредительные сигналы включились своевременно.