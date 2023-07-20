Москва, 20 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации, где 20 июля опубликована обновлённая версия рейтинга.

Алексей Даничев/РИА Новости

В активе российской команды 1495,53 балла. В сентябре сборная сыграет в товарищеском матче против команды Катара.

Лидером рейтинга остаётся действующий чемпион мира сборная Аргентины, на счету которой 1843,73 балла. На втором месте идёт команда Франции (1843,54). Замыкают тройку бразильцы (1828,27).

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине российская сборная и клубы исключили из международных соревнований. В Москве допустили возможность перехода из европейской федерации в азиатскую, а крымские клубы получили лицензии для участия в чемпионате России.

В мае в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России по футболу следующий тренировочный сбор проведёт осенью. При этом отмечалось, что союз ведёт переговоры с футбольными федерациями ряда стран и предварительно договорился о проведении товарищеских матчей.

В мае также стало известно, что сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с командой России. Правительство страны запретило своим футболистам проводить встречу с российской сборной, которая была запланирована на 15 июня.