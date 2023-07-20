Москва, 20 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Великобритании в России вызван в российский МИД, сообщает 20 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным агентства, его машина подъехала к зданию министерства.

Накануне Лондон расширил список антироссийских санкций, внеся в него 14 новых позиций. Обновлённый документ опубликован 17 июля на сайте британского правительства.

В частности, в стоп-лист попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как передавало ИА Регнум, последний раз британский посол Дебора Броннет была вызвана в МИД России в апреле. Детали её визита в российское дипведомство не сообщались. Она покинула здание МИД, оставив журналистов без комментариев.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова позднее уточнила, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД из-за грубого вмешательства в дела страны и деятельности, не соответствующей статусу дипломата.