Махачкала, 20 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Над аэропортом Махачкалы вечером 19 июля около часа кружил и позже скрылся в неизвестном направлении беспилотный летательный аппарат, сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту.

Муса Салгереев/ТАСС

По его словам, БПЛА был обнаружен над аэропортом около 18:00 мск. Дрон летал в течение часа на высоте около 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении.

«Материал (по данному факту) зарегистрирован», — сказал собеседник агентства.

Дежурный уточнил, что работа аэропорта не была нарушена.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Специалисты проводят осмотр территории.

Несколько авиарейсов, прибытие которых намечалось во Внуково утром 4 июля, перенаправили в другие аэропорты Москвы.