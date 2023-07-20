Москва, 20 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Западная часть мирового сообщества не обратила внимания на удар по Крымскому мосту и гибель мирных людей в результате теракта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 июля на брифинге.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По её словам, обычно Запад превращает в настоящие информационные кампании истории, гораздо меньшие по ужасу и трагизму. Но это происходит только в случаях, когда образы обслуживают их идеологемы, но если что-то в западное мировоззрение не вписывается — интереса к судьбе детей нет.

«Вы посмотрите реакцию международного сообщества — никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля на Крымском мосту, атакованном двумя надводными украинскими беспилотниками, погибла семейная пара из Белгородской области. В автомобиле с ними была 14-летняя дочь, она выжила, но получила травмы. Девочку сначала доставили в больницу Тамани, затем перевезли в Краснодар, а потом — в Москву. Врачи оценивают её состояние как стабильное средней тяжести.

В результате теракта повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.